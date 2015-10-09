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Евро-2024
Лихтенштейн - Швеция
Лихтенштейн - Швеция: обзор матча 09 октября 2015
Лихтенштейн
09.10.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 9 тур
0 : 2
Завершен
Швеция
18'
М. Берг
55'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Швеция
Желтая карточка
М. Рехштайнер
90'
+1
Замена
Н. Кибер
️️️️
М. Кристен
83'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
С. Кене
72'
69'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Дурмаз
66'
Замена
О. Левицки
️️️️
А. Экдаль
62'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
М. Берг
60'
Желтая карточка
М. Лустиг
Замена
Р. Губзер
️️️️
М. Польверино
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Чельстрем
48'
Желтая карточка
К. Чельстрем
40'
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Берг
Пас отдал
Д. Дурмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
10
Сандро Визер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
9
Саймон Кене
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
17
Робин Губзер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
0
Абдул Халили
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
18
Оскар Левицки
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
1-5-1-3
0
Йеле
0
Эри
10
Бюхель
11
Бургмайер
16
Рехштайнер
13
Бюхель
23
Польверино
10
Визер
0
Кристен
10
Фрик
9
Кене
4-4-2
1
Исакссон
3
Антонссон
4
Гранквист
18
Ольссон
2
Лустиг
21
Дурмаз
9
Чельстрем
13
Экдаль
22
Зенгин
10
Ибрагимович
9
Берг
23
Польверино
17
Губзер
17
Губзер
23
Польверино
0
Кристен
21
Кибер
21
Кибер
0
Кристен
9
Кене
15
Йилдыз
15
Йилдыз
9
Кене
21
Дурмаз
7
Ларссон
7
Ларссон
21
Дурмаз
13
Экдаль
18
Левицки
18
Левицки
13
Экдаль
9
Берг
11
Гуидетти
11
Гуидетти
9
Берг
Остались в запасе
Лихтенштейн
Швеция
12
Ченгиз Бичер
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
0
Абдул Халили
ЦП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
12
Ченгиз Бичер
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
Остались в запасе
0
Абдул Халили
ЦП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Лихтенштейн - Швеция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
Спорт 1 (в повторе, 01:30)
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