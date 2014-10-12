Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Лихтенштейн
Швеция - Лихтенштейн: обзор матча 12 октября 2014
Швеция
12.10.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 3 тур
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
34'
Э. Зенгин
46'
Д. Дурмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Лихтенштейн
83'
Замена
С. Вольфингер
️️️️
М. Бюхель
Замена
П. Вернблум
️️️️
Й. Элмандер
79'
78'
Замена
С. Кене
️️️️
А. Кристен
Замена
Н. Бауи
️️️️
А. Экдаль
74'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Э. Форсберг
66'
64'
Желтая карточка
И. Квинтанс
49'
Желтая карточка
М. Фрик
ГОЛ! 2:0!
Д. Дурмаз
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Зенгин
Пас отдал
Д. Дурмаз
34'
28'
Замена
Д. Брендле
️️️️
С. Йилдыз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
10
Марио Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Швеция
23
Йохан Далин
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Никлас Хульт
ЛЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
11
Александер Качаниклич
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
6
Набиль Бауи
ЦФ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
20
Сандро Вольфингер
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
9
Саймон Кене
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
4-4-1-1
1
Исакссон
5
Бенгтссон
4
Гранквист
18
Ольссон
3
Антонссон
22
Зенгин
13
Экдаль
9
Чельстрем
21
Дурмаз
10
Форсберг
11
Элмандер
2-5-3
12
Бичер
4
Кауфманн
5
Квинтанс
6
Кристен
18
Хаслер
23
Польверино
11
Бургмайер
13
Бюхель
11
Саланович
15
Йилдыз
10
Фрик
11
Элмандер
16
Вернблум
16
Вернблум
11
Элмандер
13
Экдаль
6
Бауи
6
Бауи
13
Экдаль
10
Форсберг
14
Хргота
14
Хргота
10
Форсберг
6
Кристен
9
Кене
9
Кене
6
Кристен
13
Бюхель
20
Вольфингер
20
Вольфингер
13
Бюхель
15
Йилдыз
2
Брендле
2
Брендле
15
Йилдыз
Остались в запасе
Швеция
Лихтенштейн
6
Никлас Хульт
ЛЗ
23
Йохан Далин
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
11
Александер Качаниклич
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
1
Бенджамин Бюхель
ВР
17
Робин Губзер
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
6
Никлас Хульт
ЛЗ
23
Йохан Далин
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
11
Александер Качаниклич
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенджамин Бюхель
ВР
17
Робин Губзер
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Швеция - Лихтенштейн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Френдс Арена
Новости команд
Все
Швеция
Лихтенштейн
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:31
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:31
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+