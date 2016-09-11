Мамаду Коне - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Малага
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 1991 (31 год)
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€ 150
тыс
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Малага
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2017
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:4
|Реал (Мадрид)
|15.10.2016
|55' -90'
|Леганес (Леганес)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|25.09.2016
|65' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|22.09.2016
|86' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:2
|Леганес (Леганес)
|17.09.2016
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:5
|Барселона (Барселона)
|11.09.2016
|75' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Леганес (Леганес)