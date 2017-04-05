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Мамаду Коне
Статистика
Мамаду Коне - статистика
Завершил карьеру
25 декабря 1991 (34)
#42 | Нападающий
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 30 тур
Леганес
2 : 4
05.04.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Леганес
2 : 3
15.10.2016
Севилья
55' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леганес
1 : 2
25.09.2016
Валенсия
65' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1 : 2
22.09.2016
Леганес
86' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
1 : 5
17.09.2016
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Спортинг
2 : 1
11.09.2016
Леганес
75' - 90'
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