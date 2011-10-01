Бьярне Тэлке - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Бьярне
|Фамилия
|Тэлке
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гифхорн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Бьярне
|Фамилия
|Тэлке
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гифхорн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2012
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|04.02.2012
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|10.12.2011
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|4:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|03.12.2011
|87' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:2
|Майнц (Майнц)
|19.11.2011
|83' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|4:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|29.10.2011
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:3
|Герта (Берлин)
|22.10.2011
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|1:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|15.10.2011
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|01.10.2011
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|3:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)