Томаш Иршак - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Иршак
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Родной город
|Высоке Мыто
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Иршак
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Родной город
|Высоке Мыто
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|87' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Висла (Краков)
|17.02.2012
|Был в запасе
|Висла (Краков)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|15.12.2011
|1' -90'
|Висла (Краков)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)
|01.12.2011
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Висла (Краков)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Висла (Краков)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|29.09.2011
|1' -68'
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Висла (Краков)