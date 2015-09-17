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    Марсело Бук - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Марсело
    Фамилия Бук
    Команда Форталеза
    Состав Основной
    Родной город Санта-Крус
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 -7 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 3:1 Бешикташ (Стамбул)
    26.11.2015 1' -94' Локомотив (Москва) 2:4 Спортинг (Лиссабон)
    05.11.2015 18' -90' Скендербеу (Корча) 3:0 Спортинг (Лиссабон)
    22.10.2015 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 5:1 Скендербеу (Корча)
    01.10.2015 Был в запасе Бешикташ (Стамбул) 1:1 Спортинг (Лиссабон)
    17.09.2015 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 1:3 Локомотив (Москва)
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