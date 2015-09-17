Марсело Бук - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Бук
|Команда
|Форталеза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санта-Крус
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Бук
|Команда
|Форталеза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санта-Крус
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|-7
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|3:1
|Бешикташ (Стамбул)
|26.11.2015
|1' -94'
|Локомотив (Москва)
|2:4
|Спортинг (Лиссабон)
|05.11.2015
|18' -90'
|Скендербеу (Корча)
|3:0
|Спортинг (Лиссабон)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|5:1
|Скендербеу (Корча)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|1:1
|Спортинг (Лиссабон)
|17.09.2015
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|1:3
|Локомотив (Москва)