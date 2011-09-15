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    Драган Пальич - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Драган
    Фамилия Пальич
    Команда Висла
    Состав Основной
    Родной город Штарнберг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Висла 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2012 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:0 Висла (Краков)
    01.12.2011 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Висла (Краков)
    04.11.2011 1' -90' Фулхэм (Лондон) 4:1 Висла (Краков)
    56'
    20.10.2011 Был в запасе Висла (Краков) 1:0 Фулхэм (Лондон)
    29.09.2011 68' -90' Твенте (Энсхеде) 4:1 Висла (Краков)
    15.09.2011 1' -90' Висла (Краков) 1:3 Оденсе (Оденсе)
    83'
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