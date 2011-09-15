Драган Пальич - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Драган
|Фамилия
|Пальич
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Штарнберг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Драган
|Фамилия
|Пальич
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Штарнберг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Висла (Краков)
|01.12.2011
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Висла (Краков)
|04.11.2011
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Висла (Краков)
|56'
|20.10.2011
|Был в запасе
|Висла (Краков)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|29.09.2011
|68' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Висла (Краков)
|15.09.2011
|1' -90'
|Висла (Краков)
|1:3
|Оденсе (Оденсе)
|83'