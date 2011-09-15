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    Неманья Милисавлевич - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Неманья
    Фамилия Милисавлевич
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Брус
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Васлуй 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2011 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:0 Васлуй (Васлуй)
    02.12.2011 1' -90' Васлуй (Васлуй) 0:0 Лацио (Рим)
    03.11.2011 1' -90' Васлуй (Васлуй) 1:0 Спортинг (Лиссабон)
    20.10.2011 1' -90' Спортинг (Лиссабон) 2:0 Васлуй (Васлуй)
    29.09.2011 1' -73' Васлуй (Васлуй) 2:2 Цюрих (Цюрих)
    15.09.2011 1' -90' Лацио (Рим) 2:2 Васлуй (Васлуй)
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