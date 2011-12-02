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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Васлуй - Лацио
Васлуй - Лацио: обзор матча 02 декабря 2011
Васлуй
02.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васлуй - Лацио
Замена
Й. Белло
️️️️
М. Темванжера
Замена
Л. Козак
️️️️
А. Конко
Желтая карточка
П. Йованович
Замена
Т. Рокки
️️️️
Д. Сиссе
Замена
Д. Змеу
️️️️
Г. Перейра
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
Д. Скулли
️️️️
С. Лулич
Замена
П. Йованович
️️️️
В. Бухаэску
Желтая карточка
Г. Перейра
Желтая карточка
Эрнанес
Желтая карточка
П. Папп
Желтая карточка
М. Темванжера
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васлуй
1
Витаутас Черняускас
ВР
85
Гладстоун Перейра
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
15
Неманья Милисавлевич
ЦП
88
Василе Бухаэску
ЦП
23
Милош Павлович
ЦП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
19
Майк Темванжера
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Васлуй
22
Клаудиу Пуйя
ВР
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
77
Петар Йованович
ЦП
5
Денис Змеу
ЦП
30
Раул Костин
ЦП
9
Йеро Белло
ЦФ
25
Виллиан Жерлем
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
4-4-1-1
1
Черняускас
21
Миланов
85
Перейра
26
Фаркаш
6
Папп
15
Милисавлевич
23
Павлович
18
Сынмэртян
88
Бухаэску
10
Адаилтон
19
Темванжера
3-2-3-2
22
Маркетти
26
Раду
23
Диаките
20
Бьява
25
Конко
27
Цана
15
Гонсалес
10
Эрнанес
19
Лулич
12
Сиссе
11
Клозе
88
Бухаэску
77
Йованович
77
Йованович
88
Бухаэску
85
Перейра
5
Змеу
5
Змеу
85
Перейра
19
Темванжера
9
Белло
9
Белло
19
Темванжера
25
Конко
18
Козак
18
Козак
25
Конко
12
Сиссе
18
Рокки
18
Рокки
12
Сиссе
19
Лулич
10
Скулли
10
Скулли
19
Лулич
Остались в запасе
Васлуй
Лацио
22
Клаудиу Пуйя
ВР
30
Раул Костин
ЦП
25
Виллиан Жерлем
ЦФ
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
22
Клаудиу Пуйя
ВР
30
Раул Костин
ЦП
25
Виллиан Жерлем
ЦФ
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Васлуй - Лацио
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Васлуй
Товарищеские матчи
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
03.02.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Анжи
2 : 1
29.01.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Волга
0 : 0
04.07.2013
Васлуй
Товарищеские матчи
Крылья Советов
0 : 1
16.02.2013
Васлуй
Copa del Sol
Васлуй
0 : 4
30.01.2013
Копенгаген
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
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1 : 1
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Лацио
2 : 1
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Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
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