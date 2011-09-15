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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Васлуй
Лацио - Васлуй: обзор матча 15 сентября 2011
Лацио
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
2 : 2
Завершен
Васлуй
35'
Д. Сиссе
71'
Д. Скулли
59'
Уэсли
63'
Уэсли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Васлуй
+2
Замена
В. Бухаэску
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
Р. Костин
️️️️
Д. Змеу
Желтая карточка
Й. Белло
Замена
А. Конко
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Эрнанес
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
Л. Козак
Замена
Й. Белло
️️️️
М. Темванжера
ГОЛ! 2:2!
Д. Скулли
Пас отдал
Д. Сиссе
Замена
Л. Козак
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
Матузалем
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Уэсли
Красная карточка
Л. Дзаури
Желтая карточка
К. Ледесма
ГОЛ! 1:1!
Уэсли
Пас отдал
Б. Мартинс Адаилтон
ГОЛ! 1:0!
Д. Сиссе
Желтая карточка
И. Балаур
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
М. Темванжера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
27
Матузалем
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Васлуй
1
Витаутас Черняускас
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
15
Неманья Милисавлевич
ЦП
23
Милош Павлович
ЦП
5
Денис Змеу
ЦП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Уэсли
ЦФ
19
Майк Темванжера
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
0
Томмазо Чеккарелли
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Васлуй
22
Клаудиу Пуйя
ВР
30
Раул Костин
ЦП
88
Василе Бухаэску
ЦП
8
Адриан Георгиу
ЦП
9
Йеро Белло
ЦФ
25
Виллиан Жерлем
ЦФ
7
Рэзван Нягу
ЦФ
3-4-3
22
Маркетти
3
Андре Диас
23
Диаките
6
Дзаури
19
Лулич
15
Гонсалес
24
Ледесма
27
Матузалем
10
Скулли
18
Рокки
12
Сиссе
3-4-1-2
1
Черняускас
21
Миланов
21
Балаур
26
Фаркаш
23
Павлович
5
Змеу
18
Сынмэртян
15
Милисавлевич
10
Адаилтон
19
Темванжера
80
Уэсли
15
Гонсалес
25
Конко
25
Конко
15
Гонсалес
10
Скулли
10
Эрнанес
10
Эрнанес
10
Скулли
18
Рокки
18
Козак
18
Козак
18
Рокки
5
Змеу
30
Костин
30
Костин
5
Змеу
10
Адаилтон
88
Бухаэску
88
Бухаэску
10
Адаилтон
19
Темванжера
9
Белло
9
Белло
19
Темванжера
Остались в запасе
Лацио
Васлуй
0
Томмазо Чеккарелли
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
22
Клаудиу Пуйя
ВР
8
Адриан Георгиу
ЦП
25
Виллиан Жерлем
ЦФ
7
Рэзван Нягу
ЦФ
Остались в запасе
0
Томмазо Чеккарелли
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
Остались в запасе
22
Клаудиу Пуйя
ВР
8
Адриан Георгиу
ЦП
25
Виллиан Жерлем
ЦФ
7
Рэзван Нягу
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Лацио - Васлуй
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Васлуй
Товарищеские матчи
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
03.02.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Анжи
2 : 1
29.01.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Волга
0 : 0
04.07.2013
Васлуй
Товарищеские матчи
Крылья Советов
0 : 1
16.02.2013
Васлуй
Copa del Sol
Васлуй
0 : 4
30.01.2013
Копенгаген
Информация о матче
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