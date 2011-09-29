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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Васлуй - Цюрих
Васлуй - Цюрих: обзор матча 29 сентября 2011
Васлуй
29.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
2 : 2
Завершен
Цюрих
62'
Уэсли (П)
77'
М. Темванжера
32'
А. Альфонс
79'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васлуй - Цюрих
+3
Желтая карточка
Х. Барметтлер
Замена
Я. Шихауи
️️️️
М. Шенбехлер
Желтая карточка
Л. Сынмэртян
ГОЛ! 2:2!
А. Мехмеди
Пас отдал
Р. Родригес
ГОЛ! 2:1!
М. Темванжера
Пас отдал
Б. Мартинс Адаилтон
Желтая карточка
М. Павлович
Замена
П. Йованович
️️️️
Н. Милисавлевич
Замена
Х. Барметтлер
️️️️
А. Шермити
Замена
А. Мехмеди
️️️️
А. Никчи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Уэсли
Желтая карточка
Р. Кох
Замена
Р. Костин
️️️️
Й. Белло
Желтая карточка
М. Темванжера
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Альфонс
Пас отдал
С. Эгертер
Желтая карточка
Уэсли
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васлуй
1
Витаутас Черняускас
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
15
Неманья Милисавлевич
ЦП
23
Милош Павлович
ЦП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Уэсли
ЦФ
9
Йеро Белло
ЦФ
19
Майк Темванжера
ЦФ
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
4
Рафаэль Кох
ПЗ
0
Зуаги Шакер
ЦП
7
Сильван Эгертер
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
12
Александр Альфонс
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Васлуй
22
Клаудиу Пуйя
ВР
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
5
Денис Змеу
ЦП
8
Адриан Георгиу
ЦП
88
Василе Бухаэску
ЦП
30
Раул Костин
ЦП
77
Петар Йованович
ЦП
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
17
Яссин Шихауи
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-3-1-3
1
Черняускас
21
Миланов
26
Фаркаш
6
Папп
15
Милисавлевич
23
Павлович
18
Сынмэртян
10
Адаилтон
19
Темванжера
9
Белло
80
Уэсли
4-4-2
1
Леони
4
Кох
2
Кох
5
Тейшейра
13
Родригес
7
Эгертер
27
Шенбехлер
30
Никчи
0
Шакер
27
Шермити
12
Альфонс
9
Белло
30
Костин
30
Костин
9
Белло
15
Милисавлевич
77
Йованович
77
Йованович
15
Милисавлевич
27
Шенбехлер
17
Шихауи
17
Шихауи
27
Шенбехлер
27
Шермити
3
Барметтлер
3
Барметтлер
27
Шермити
30
Никчи
14
Мехмеди
14
Мехмеди
30
Никчи
Остались в запасе
Васлуй
Цюрих
5
Денис Змеу
ЦП
22
Клаудиу Пуйя
ВР
8
Адриан Георгиу
ЦП
88
Василе Бухаэску
ЦП
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
1
Андреа Гуателли
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
5
Денис Змеу
ЦП
22
Клаудиу Пуйя
ВР
8
Адриан Георгиу
ЦП
88
Василе Бухаэску
ЦП
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андреа Гуателли
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Васлуй - Цюрих
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Васлуй
Товарищеские матчи
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
03.02.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Анжи
2 : 1
29.01.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Волга
0 : 0
04.07.2013
Васлуй
Товарищеские матчи
Крылья Советов
0 : 1
16.02.2013
Васлуй
Copa del Sol
Васлуй
0 : 4
30.01.2013
Копенгаген
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Чахлэул
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Васлуй
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