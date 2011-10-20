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Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Васлуй
Спортинг - Васлуй: обзор матча 20 октября 2011
Спортинг
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
2 : 0
Завершен
Васлуй
43'
Эвалдо
70'
М. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Васлуй
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
Замена
П. Йованович
️️️️
Й. Белло
Замена
А. Мартинш
️️️️
Д. Капель
Замена
В. Божинов
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
Р. Костин
️️️️
Г. Перейра
ГОЛ! 2:0!
М. Фернандес
Пас отдал
А. Каррильо
Замена
А. Каррильо
️️️️
Б. Перейринья
Замена
В. Бухаэску
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
ГОЛ! 1:0!
Эвалдо
Пас отдал
М. Фернандес
Красная карточка
Уэсли
Желтая карточка
Ж. Миланов
Желтая карточка
М. Павлович
17'
Желтая карточка
П. Папп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
4
Полга
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
23
Даниэль Карришу
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Васлуй
1
Витаутас Черняускас
ВР
85
Гладстоун Перейра
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
15
Неманья Милисавлевич
ЦП
23
Милош Павлович
ЦП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Уэсли
ЦФ
9
Йеро Белло
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
1
Марсело Бук
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
86
Валерий Божинов
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Васлуй
22
Клаудиу Пуйя
ВР
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
30
Раул Костин
ЦП
88
Василе Бухаэску
ЦП
77
Петар Йованович
ЦП
5
Денис Змеу
ЦП
7
Рэзван Нягу
ЦФ
3-5-1-1
1
Патрисиу
6
Эвалдо
27
Перейра
4
Полга
25
Перейринья
6
Схаарс
14
Фернандес
21
Ринаудо
17
Капель
23
Карришу
9
ван Вольфсвинкел
4-3-1-2
1
Черняускас
6
Папп
85
Перейра
26
Фаркаш
21
Миланов
15
Милисавлевич
23
Павлович
18
Сынмэртян
10
Адаилтон
9
Белло
80
Уэсли
17
Капель
28
Мартинш
28
Мартинш
17
Капель
25
Перейринья
19
Каррильо
19
Каррильо
25
Перейринья
9
ван Вольфсвинкел
86
Божинов
86
Божинов
9
ван Вольфсвинкел
85
Перейра
30
Костин
30
Костин
85
Перейра
10
Адаилтон
88
Бухаэску
88
Бухаэску
10
Адаилтон
9
Белло
77
Йованович
77
Йованович
9
Белло
Остались в запасе
Спортинг
Васлуй
8
Андре Сантуш
ЦП
16
Тьягу
ВР
1
Марсело Бук
ВР
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
22
Клаудиу Пуйя
ВР
5
Денис Змеу
ЦП
7
Рэзван Нягу
ЦФ
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
16
Тьягу
ВР
1
Марсело Бук
ВР
11
Диего Рубио
ЦФ
Остались в запасе
22
Клаудиу Пуйя
ВР
5
Денис Змеу
ЦП
7
Рэзван Нягу
ЦФ
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Спортинг - Васлуй
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Васлуй
Товарищеские матчи
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
03.02.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Анжи
2 : 1
29.01.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Волга
0 : 0
04.07.2013
Васлуй
Товарищеские матчи
Крылья Советов
0 : 1
16.02.2013
Васлуй
Copa del Sol
Васлуй
0 : 4
30.01.2013
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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