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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Васлуй - Спортинг
Васлуй - Спортинг: обзор матча 03 ноября 2011
Васлуй
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
30'
Д. Змеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васлуй - Спортинг
+3
Желтая карточка
Д. Рубио
Желтая карточка
Ж. Миланов
+2
Замена
А. Георгиу
️️️️
Л. Сынмэртян
Замена
Р. Костин
️️️️
М. Павлович
Замена
Д. Рубио
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
Л. Сынмэртян
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
В. Божинов
Замена
П. Йованович
️️️️
Р. Нягу
Желтая карточка
П. Папп
ГОЛ! 1:0!
Д. Змеу
Желтая карточка
А. Каррильо
12'
Замена
А. Сантуш
️️️️
Ф. Ринаудо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васлуй
1
Витаутас Черняускас
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
15
Неманья Милисавлевич
ЦП
23
Милош Павлович
ЦП
5
Денис Змеу
ЦП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
9
Йеро Белло
ЦФ
7
Рэзван Нягу
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
23
Даниэль Карришу
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Васлуй
22
Клаудиу Пуйя
ВР
85
Гладстоун Перейра
ЦЗ
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
30
Раул Костин
ЦП
8
Адриан Георгиу
ЦП
77
Петар Йованович
ЦП
88
Василе Бухаэску
ЦП
Спортинг
16
Тьягу
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-4-1-2
1
Черняускас
21
Миланов
26
Фаркаш
6
Папп
15
Милисавлевич
5
Змеу
18
Сынмэртян
23
Павлович
10
Адаилтон
7
Нягу
9
Белло
2-5-2-1
1
Бук
2
Родригес
6
Эвалдо
17
Капель
6
Схаарс
14
Фернандес
21
Ринаудо
25
Перейринья
19
Каррильо
23
Карришу
86
Божинов
23
Павлович
30
Костин
30
Костин
23
Павлович
18
Сынмэртян
8
Георгиу
8
Георгиу
18
Сынмэртян
7
Нягу
77
Йованович
77
Йованович
7
Нягу
21
Ринаудо
8
Сантуш
8
Сантуш
21
Ринаудо
14
Фернандес
11
Рубио
11
Рубио
14
Фернандес
86
Божинов
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
86
Божинов
Остались в запасе
Васлуй
Спортинг
22
Клаудиу Пуйя
ВР
85
Гладстоун Перейра
ЦЗ
88
Василе Бухаэску
ЦП
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
16
Тьягу
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
22
Клаудиу Пуйя
ВР
85
Гладстоун Перейра
ЦЗ
88
Василе Бухаэску
ЦП
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Васлуй - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Васлуй
Товарищеские матчи
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
03.02.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Анжи
2 : 1
29.01.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Волга
0 : 0
04.07.2013
Васлуй
Товарищеские матчи
Крылья Советов
0 : 1
16.02.2013
Васлуй
Copa del Sol
Васлуй
0 : 4
30.01.2013
Копенгаген
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
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