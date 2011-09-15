Милош Павлович - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Павлович
|Команда
|Васлуй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Павлович
|Команда
|Васлуй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Васлуй
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:0
|Васлуй (Васлуй)
|90'
|02.12.2011
|1' -90'
|Васлуй (Васлуй)
|0:0
|Лацио (Рим)
|03.11.2011
|1' -79'
|Васлуй (Васлуй)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|20.10.2011
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|2:0
|Васлуй (Васлуй)
|23'
|29.09.2011
|1' -90'
|Васлуй (Васлуй)
|2:2
|Цюрих (Цюрих)
|74'
|15.09.2011
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:2
|Васлуй (Васлуй)