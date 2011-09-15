Кэтэлин Стратон - статистика
#89 | Вратарь
|Имя
|Кэтэлин
|Фамилия
|Стратон
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 октября 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Имя
|Кэтэлин
|Фамилия
|Стратон
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 октября 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бухарест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|34' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:1
|Бухарест (Бухарест)
|01.12.2011
|Был в запасе
|Бухарест (Бухарест)
|1:3
|Хапоэль (Тель-Авив)
|03.11.2011
|Был в запасе
|Легия (Варшава)
|3:1
|Бухарест (Бухарест)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Бухарест (Бухарест)
|0:1
|Легия (Варшава)
|29.09.2011
|Был в запасе
|Бухарест (Бухарест)
|1:3
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:1
|Бухарест (Бухарест)