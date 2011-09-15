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    Кэтэлин Стратон - статистика

    #89 | Вратарь
    Имя Кэтэлин
    Фамилия Стратон
    Команда Бухарест
    Состав Основной
    Родной город Бухарест
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 октября 1989 (33 года)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бухарест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 34' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:1 Бухарест (Бухарест)
    01.12.2011 Был в запасе Бухарест (Бухарест) 1:3 Хапоэль (Тель-Авив)
    03.11.2011 Был в запасе Легия (Варшава) 3:1 Бухарест (Бухарест)
    20.10.2011 Был в запасе Бухарест (Бухарест) 0:1 Легия (Варшава)
    29.09.2011 Был в запасе Бухарест (Бухарест) 1:3 ПСВ (Эйндховен)
    15.09.2011 Был в запасе Хапоэль (Тель-Авив) 0:1 Бухарест (Бухарест)
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