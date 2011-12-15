Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Бухарест
ПСВ - Бухарест: обзор матча 15 декабря 2011
ПСВ
15.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
2 : 1
Завершен
Бухарест
75'
С. Манолев
79'
Т. Матавж
90+2'
Д. Панку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Бухарест
Желтая карточка
С. Манолев
+2
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Панку
Пас отдал
Ч. Деяк
Желтая карточка
Д. Андрада Тейшейра
Желтая карточка
Д. Алекса
ГОЛ! 2:0!
Т. Матавж
Пас отдал
Д. Ленс
ГОЛ! 1:0!
С. Манолев
Пас отдал
О. Тойвонен
Замена
Д. Панку
️️️️
Кассио
Замена
С. Манолев
️️️️
С. Марцо
Желтая карточка
С. Марцо
Замена
О. Тойвонен
️️️️
О. Энгелаар
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
Р. Сурду
Замена
К. Стратон
️️️️
Д. Коман
Желтая карточка
Р. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Бухарест
33
Дэнуц Коман
ВР
2
Руи Дуарте
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
4
Маркос Антонио
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
8
Николае Григоре
ЦП
8
Штефан Григоре
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
5
Дан Алекса
ЦП
24
Ромео Сурду
АП
9
Кассио
ЦФ
ПСВ
33
Халид Сину
ВР
16
Майкел Веркулен
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Бухарест
89
Кэтэлин Стратон
ВР
16
Овидиу Бурча
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
31
Александру Ионице
ЦП
32
Юлиан Апостол
ЦП
11
Даниэл Панку
ЦФ
21
Сабрин Сбурля
ЦФ
4-4-1-1
22
Тытонь
15
Виллемс
4
Дерейк
6
Марцо
6
Марсело
17
Ленс
8
Ритцмайер
24
Энгелаар
23
Вейналдум
52
Лабиад
9
Матавж
3-4-1-1
33
Коман
15
Орош
4
Антонио
12
Божович
8
Григоре
10
Деяк
5
Алекса
8
Григоре
24
Сурду
9
Кассио
6
Марцо
11
Манолев
11
Манолев
6
Марцо
24
Энгелаар
11
Тойвонен
11
Тойвонен
24
Энгелаар
33
Коман
89
Стратон
89
Стратон
33
Коман
24
Сурду
80
Тейшейра
80
Тейшейра
24
Сурду
9
Кассио
11
Панку
11
Панку
9
Кассио
Остались в запасе
ПСВ
Бухарест
16
Майкел Веркулен
ЦЗ
33
Халид Сину
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
16
Овидиу Бурча
ЦЗ
31
Александру Ионице
ЦП
32
Юлиан Апостол
ЦП
21
Сабрин Сбурля
ЦФ
Остались в запасе
16
Майкел Веркулен
ЦЗ
33
Халид Сину
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
16
Овидиу Бурча
ЦЗ
31
Александру Ионице
ЦП
32
Юлиан Апостол
ЦП
21
Сабрин Сбурля
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча ПСВ - Бухарест
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Бухарест
Товарищеские матчи
Рубин
0 : 1
01.02.2013
Бухарест
Лига Европы, 3 раунд
Бухарест
1 : 0
09.08.2012
Херенвен
Лига Европы, 3 раунд
Херенвен
4 : 0
02.08.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
МюПа
0 : 2
26.07.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
Бухарест
3 : 1
19.07.2012
МюПа
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Бухарест
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Луческу может возглавить «Шахтер» или «Динамо»
2019.09.20 14:55
6
Лига чемпионов. «Рапид» – «Шахтер». Все голы
2015.08.20 01:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+