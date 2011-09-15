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    Франк Беррье - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Франк
    Фамилия Беррье
    Команда Остенде
    Состав Основной
    Родной город Аргентан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 3 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 0:1 Стандард (Льеж)
    03.11.2011 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:3 Стандард (Льеж)
    20.10.2011 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:0 Ворскла (Полтава)
    29.09.2011 Был в запасе Стандард (Льеж) 3:0 Копенгаген (Копенгаген)
    72' 79'
    15.09.2011 1' -82' Ганновер-96 (Ганновер) 0:0 Стандард (Льеж)
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