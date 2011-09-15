Франк Беррье - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Беррье
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аргентан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Беррье
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аргентан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|3
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Стандард (Льеж)
|03.11.2011
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:3
|Стандард (Льеж)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|29.09.2011
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|3:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|72' 79'
|15.09.2011
|1' -82'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Стандард (Льеж)