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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Копенгаген
Стандард - Копенгаген: обзор матча 29 сентября 2011
Стандард
29.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
3 : 0
Завершен
Копенгаген
57'
Л. Мануэль Сейхас
72'
Фелипе
79'
Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Копенгаген
Желтая карточка
С. Болат
Замена
И. Гонсалес
️️️️
Л. Мануэль Сейхас
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
М. Лей
ГОЛ! 3:0!
Кану
Пас отдал
Ф. Беррье
ГОЛ! 2:0!
Фелипе
Пас отдал
Ф. Беррье
Замена
П. Диуф
️️️️
С. Сантин
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Т. Делэни
Желтая карточка
Й. ван Дамм
ГОЛ! 1:0!
Л. Мануэль Сейхас
Замена
М. Тчите
️️️️
М. Бузагло
Желтая карточка
П. Бенгтссон
Желтая карточка
С. Оттесен
Желтая карточка
Кану
Желтая карточка
Клаудемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
25
Кану
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Франк Беррье
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
4
Джонни Томсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
Стандард
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
14
Игнасио Гонсалес
АП
7
Мохамед Тчите
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
3-2-4-1
26
Болат
25
Кану
20
Фелипе
15
Поконьоли
37
ван Дамм
40
Опаре
20
Сейхас
10
Беррье
21
Ванкер
11
Бузагло
9
Лей
4-1-3-2
1
Виланд
4
Томсен
6
Сигурдссон
6
Оттесен
19
Бенгтссон
27
Делэни
7
Боланьос
19
Гриндхейм
6
Клаудемир
70
Сантин
14
Н'Дойе
20
Сейхас
14
Гонсалес
14
Гонсалес
20
Сейхас
11
Бузагло
7
Тчите
7
Тчите
11
Бузагло
9
Лей
90
Сирьяк
90
Сирьяк
9
Лей
27
Делэни
31
Кристенсен
31
Кристенсен
27
Делэни
70
Сантин
30
Диуф
30
Диуф
70
Сантин
Остались в запасе
Стандард
Копенгаген
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
Остались в запасе
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Главный тренер
Роланд Нильссон
Статистика матча Стандард - Копенгаген
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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