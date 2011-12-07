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Габриэль Джурджу
Статистика
Габриэль Джурджу - статистика
Завершил карьеру
3 сентября 1982 (44), Клуж-Напоца
#29 | Полузащитник
175 см
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оцелул
6
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 6 тур
Бенфика
1 : 0
07.12.2011
Оцелул
1' - 90'
86'
Лига Чемпионов, 5 тур
Оцелул
2 : 3
22.11.2011
Базель
1' - 90'
75'
Лига Чемпионов, 4 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
02.11.2011
Оцелул
1' - 81'
Лига Чемпионов, 3 тур
Оцелул
0 : 2
18.10.2011
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
81'
Лига Чемпионов, 2 тур
Оцелул
0 : 1
27.09.2011
Бенфика
1' - 90'
Лига Чемпионов, 1 тур
Базель
2 : 1
14.09.2011
Оцелул
1' - 90'
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