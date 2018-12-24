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    Хосе Холебас - новости

    #25 | Защитник
    Имя Хосе
    Фамилия Холебас
    Состав Без клуба
    Родной город Ашаффенбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июня 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 800
    тыс
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