«Уотфорд» хочет подписать сразу двух полузащитников «Тоттенхэма»

«Уотфорд» может усилиться Этьенном Капуэ и Бенджамином Стамбули, которые не входят в планы тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.
При этом 26-летний Капуэ уже близок к согласованию личного контракта с «Тоттенхэмом», тогда как Стамбули по-прежнему далек от согласия на потенциальную сделку.
Ранее сообщалось об интересе «Уотфорда» к защитнику «Ромы» Хосе Холебасу.
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При этом 26-летний Капуэ уже близок к согласованию личного контракта с «Тоттенхэмом», тогда как Стамбули по-прежнему далек от согласия на потенциальную сделку.
Ранее сообщалось об интересе «Уотфорда» к защитнику «Ромы» Хосе Холебасу.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!