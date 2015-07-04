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    • «Уотфорд» хочет подписать сразу двух полузащитников «Тоттенхэма»

    «Уотфорд» хочет подписать сразу двух полузащитников «Тоттенхэма»

    «Уотфорд» может усилиться Этьенном Капуэ и Бенджамином Стамбули, которые не входят в планы тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

    При этом 26-летний Капуэ уже близок к согласованию личного контракта с «Тоттенхэмом», тогда как Стамбули по-прежнему далек от согласия на потенциальную сделку.

    Ранее сообщалось об интересе «Уотфорда» к защитнику «Ромы» Хосе Холебасу.

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    Источник: Skysports

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    04.07.2015 13:39
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    Комментарии (19)
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    foi
    1436007159
    ето супер
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    Mоnоlo
    1436008080
    Всё правильно, не согласна разве что только с продажей Паулиньо, мог еще себя показать, авансы выдавались хорошие. Главное разумно закупиться.
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    alexov222
    1436008096
    да шли бы уже ,хоть игровую практику будут иметь. сколько можно на лавке штаны просиживать
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    Arturros
    1436008179
    Уотфорд перспекивный клуб.Переход туда-шаг вперед.
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    Venezuela
    1436008395
    Неплохо для новичка.
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    Sevastopol-www
    1436013028
    По воде вилами...
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    nahan
    1436018217
    Уотфорда только на пользу.
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    Carol
    1436020457
    Готовятся к АПЛ шершни
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    ZaZizu
    1436083146
    ау, комментаторы нтв+, как же так УОТФОРД подписывает игроков тотенхема, который по вашим сладким песням должен был бороться за АПЛ и \"замахнуться на ЛЧ\"! вот смешные жалкие самовлюблённые дядечки, не способные признавать свои ошибки! Маслаченко был последним Комментатором, жаль что такие дятлы как вы у него ничему не научились!
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    ologreds
    1694997671
    numo434766
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