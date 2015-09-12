Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Холебас: «Рома» вынудила меня перейти в «Уотфорд»

    Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас, который перешел в английский клуб этим летом из «Ромы», рассказал, что не хотел покидать свою прежнюю команду.

    «Рома» вынудила меня перейти в «Уотфорд». Решение об этом трансфере клуб принимал единолично. В результате я все же согласился. В «Роме» мне все равно пришлось бы сидеть в запасе, поскольку тренер на меня не рассчитывал. Оставалось только воспользоваться появившейся возможностью и присоединиться к «Уотфорду», – признается Холебас.

    Однако теперь футболист доволен своим переходом.

    «Теперь я в Англии и, признаться честно, очень этому рад. Хотя поначалу у меня имелись некоторые опасения. Я не знал, что делать, ведь все было в новинкy для меня. До этого я выстyпал в Лиге чемпионов за «Рому», а теперь присоединился к «Уотфорду». В психологическом смысле различие было очень значительным».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997192
    numo442084
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+