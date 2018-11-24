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    Лидер АПЛ по предупреждениям: «В чем проблема, если у меня будет хоть 20 карточек?»

    Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас поделился мнением о шести желтых карточках в 10-ти матчах АПЛ-2017/18. Показатель является рекордным на данный момент.

    «Если я заслужил получить желтую карточку, то я должен ее получить. В чем проблема?

    Если я наиграю на 20 предупреждений – получу эти 20. Получить желтую карточку в матче – это просто часть футбола.

    Игра под руководством Кике Санчеса Флореса в прошлом сезоне? Тогда я вообще не понимал, что за чертовщина происходит. Даже дома я проводил больше времени сидя, чем во время матчей. Тренеру не нравилось тренировать личностей – ему нужны роботы без собственного мнения, который могут только говорить «да», – сказал 34-летний грек в интервью The Timex.

    Холебас пополнил состав «Уотфорда» в июле 2015 года, перейдя из «Ромы» за 2,5 миллиона евро. Флорес был ушел из клуба в мае 2016 и был заменен на Вальтера Маццари.

    Источник: The Times

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    24.11.2018 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 ноября 2018, 21:30

      Даже дома я проводил больше времени сидя, чем во время матчей.
      ===
      думаю, он сказал "меньше"

      Флорес был ушел из клуба в мае
      ====
      Насяльника... мрамра биль....

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