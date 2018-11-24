Лидер АПЛ по предупреждениям: «В чем проблема, если у меня будет хоть 20 карточек?»

Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас поделился мнением о шести желтых карточках в 10-ти матчах АПЛ-2017/18. Показатель является рекордным на данный момент.

«Если я заслужил получить желтую карточку, то я должен ее получить. В чем проблема?

Если я наиграю на 20 предупреждений – получу эти 20. Получить желтую карточку в матче – это просто часть футбола.

Игра под руководством Кике Санчеса Флореса в прошлом сезоне? Тогда я вообще не понимал, что за чертовщина происходит. Даже дома я проводил больше времени сидя, чем во время матчей. Тренеру не нравилось тренировать личностей – ему нужны роботы без собственного мнения, который могут только говорить «да», – сказал 34-летний грек в интервью The Timex.

Холебас пополнил состав «Уотфорда» в июле 2015 года, перейдя из «Ромы» за 2,5 миллиона евро. Флорес был ушел из клуба в мае 2016 и был заменен на Вальтера Маццари.