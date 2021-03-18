Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011