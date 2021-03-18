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Хосе Холебас
Статистика
Хосе Холебас - статистика
Завершил карьеру
27 июня 1984 (42), Ашаффенбург
#25 | Защитник
184 см
Греция | Германия
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И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Арсенал
0 : 1
18.03.2021
Олимпиакос
1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Олимпиакос
1 : 3
11.03.2021
Арсенал
46' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
ПСВ
2 : 1
25.02.2021
Олимпиакос
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Олимпиакос
4 : 2
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ПСВ
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