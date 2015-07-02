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    Холебас перешел в «Уотфорд»

    Как сообщает официальный сайт итальянской «Ромы», защитник команды Хосе Холебас покинул клуб и присоединился к новичку АПЛ «Уотфорду». Англичане заплатят за греческого футболиста 2,5 миллиона евро.

    В минувшем сезоне «Серии А» Холебас выходил на поле 24 раза и однажды сумел отличиться.

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    Источник: ФК «Рома»

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    02.07.2015 21:15
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    Комментарии (5)
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    starche
    1435861084
    Порадовал фамилией!
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    алекс9
    1435863768
    В РПЛ за таких защитников по 10 лямов платят.
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    RMUKMU
    1435866990
    Хороший игрок.
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    ologreds
    1694997681
    numo434624
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