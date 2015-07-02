Холебас перешел в «Уотфорд»

Как сообщает официальный сайт итальянской «Ромы», защитник команды Хосе Холебас покинул клуб и присоединился к новичку АПЛ «Уотфорду». Англичане заплатят за греческого футболиста 2,5 миллиона евро.



В минувшем сезоне «Серии А» Холебас выходил на поле 24 раза и однажды сумел отличиться.



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