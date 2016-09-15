Киран Килдафф - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Киран
|Фамилия
|Килдафф
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Килкок
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|193
|Вес
|82
|Имя
|Киран
|Фамилия
|Килдафф
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Килкок
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|193
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|80' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:1
|Дандолк (Дандолк)
|24.11.2016
|1' -77'
|Дандолк (Дандолк)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|03.11.2016
|65' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Дандолк (Дандолк)
|20.10.2016
|72' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|29.09.2016
|65' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|1:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|72'
|15.09.2016
|84' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Дандолк (Дандолк)
|89' 90'