Давид Симау - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Симау
|Команда
|Арука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Версаль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Симау
|Команда
|Арука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Версаль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маритиму
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2012
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:1
|Маритиму (Фуншал)
|08.11.2012
|67' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Маритиму (Фуншал)
|90'
|25.10.2012
|77' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|04.10.2012
|80' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Маритиму (Фуншал)
|20.09.2012
|1' -75'
|Маритиму (Фуншал)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|45'