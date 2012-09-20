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    Давид Симау - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Симау
    Команда Арука
    Состав Основной
    Родной город Версаль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1990 (32 года)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маритиму 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2012 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:1 Маритиму (Фуншал)
    08.11.2012 67' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Маритиму (Фуншал)
    90'
    25.10.2012 77' -90' Маритиму (Фуншал) 1:1 Бордо (Бордо)
    04.10.2012 80' -90' Брюгге (Брюгге) 2:0 Маритиму (Фуншал)
    20.09.2012 1' -75' Маритиму (Фуншал) 0:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    45'
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