Янек Штернберг - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Янек
|Фамилия
|Штернберг
|Команда
|Кайзерслаутерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леезен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Янек
|Фамилия
|Штернберг
|Команда
|Кайзерслаутерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леезен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вердер
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2016
|1' -90'
|Дармштадт (Дармштадт)
|2:2
|Вердер (Бремен)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|2:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:1
|Вердер (Бремен)
|26.08.2016
|64' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:0
|Вердер (Бремен)
|87'