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    Янек Штернберг - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Янек
    Фамилия Штернберг
    Команда Кайзерслаутерн
    Состав Основной
    Родной город Леезен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 октября 1992 (30 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вердер 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2016 1' -90' Дармштадт (Дармштадт) 2:2 Вердер (Бремен)
    24.09.2016 Был в запасе Вердер (Бремен) 2:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    21.09.2016 Был в запасе Вердер (Бремен) 1:2 Майнц (Майнц)
    17.09.2016 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 4:1 Вердер (Бремен)
    26.08.2016 64' -90' Бавария (Мюнхен) 6:0 Вердер (Бремен)
    87'
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