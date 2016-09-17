Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 17 сентября 2016
Боруссия М
17.09.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
11'
Т. Азар
17'
Т. Азар
21'
Раффаэл (П)
41'
Раффаэл
73'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
86'
Желтая карточка
Л. Сане
86'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
С. Ятабаре
Замена
М. Шульц
️️️️
Ф. Джонсон
85'
80'
Красная карточка
А. Йоханссон
73'
ГОЛ! 4:1!
С. Гнабри
Пас отдал
А. Йоханссон
Замена
М. Дауд
️️️️
Л. Штиндль
64'
59'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
45'
Замена
А. Йоханссон
️️️️
К. Фритц
45'
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
Ф. Дианье
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Раффаэл
45'
ГОЛ! 4:0!
Раффаэл
41'
22'
Желтая карточка
К. Фритц
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Раффаэл
21'
ГОЛ! 2:0!
Т. Азар
Пас отдал
Я. Вестергор
17'
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
Ф. Джонсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЛП
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Танос Пецос
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
23
Вестергор
4
Корб
15
Кристенсен
24
Янчке
23
Крамер
19
Джонсон
9
Азар
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
3-3-3-1
33
Дробны
8
Фритц
3
Дианье
22
Сане
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
25
Гарсия
60
Ятабаре
16
Юнузович
4
Бауэр
7
Гнабри
11
Раффаэл
7
Хофманн
7
Хофманн
11
Раффаэл
19
Джонсон
10
Шульц
10
Шульц
19
Джонсон
13
Штиндль
81
Дауд
81
Дауд
13
Штиндль
60
Ятабаре
11
Кайнц
11
Кайнц
60
Ятабаре
3
Дианье
4
Мойсандер
4
Мойсандер
3
Дианье
8
Фритц
7
Йоханссон
7
Йоханссон
8
Фритц
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
28
Андре Хан
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Андре Шуберт
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Боруссия М - Вердер
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Боруссия М
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+