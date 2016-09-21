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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 21 сентября 2016
Вердер
21.09.2016, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
12'
И. Хайрович
87'
Ю. Малли
90+2'
П. де Бласис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
90'
+3
Желтая карточка
П. де Бласис
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
П. де Бласис
Пас отдал
Г. Хольтманн
Желтая карточка
Ф. Гриллич
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Малли
Пас отдал
Д. Кордоба
82'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Ф. Фрай
Замена
Л. Фрёде
️️️️
З. Юнузович
79'
75'
Замена
Й. Муто
️️️️
Н. Бунгерт
71'
Желтая карточка
Ф. Фрай
Замена
У. Гарсия
️️️️
И. Хайрович
70'
64'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Л. Озтюнали
Замена
Л. Ти
️️️️
У. Манне
55'
Желтая карточка
У. Манне
24'
ГОЛ! 1:0!
И. Хайрович
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Златко Юнузович
АП
8
Клеменс Фритц
ПП
20
Изет Хайрович
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
47
Усман Манне
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Лукас Фрёде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
11
Бесар Халими
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-1-2-3-1
33
Дробны
22
Сане
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
4
Бауэр
8
Фритц
20
Хайрович
16
Юнузович
7
Гнабри
47
Манне
3-2-3-1-1
1
Лоссль
24
Бюссманн
27
Балогун
26
Бунгерт
18
Бросински
2
Донати
21
Озтюнали
17
Клеменс
20
Фрай
10
Малли
9
Кордоба
20
Хайрович
25
Гарсия
25
Гарсия
20
Хайрович
16
Юнузович
16
Фрёде
16
Фрёде
16
Юнузович
47
Манне
9
Ти
9
Ти
47
Манне
20
Фрай
17
Хольтманн
17
Хольтманн
20
Фрай
26
Бунгерт
11
Муто
11
Муто
26
Бунгерт
21
Озтюнали
8
де Бласис
8
де Бласис
21
Озтюнали
Остались в запасе
Вердер
Майнц
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
24
Янник Хут
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
11
Бесар Халими
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
11
Бесар Халими
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Вердер - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Везерстадион
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