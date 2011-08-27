Хосе Пикон - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Пикон
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Пикон
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -79'
|Расинг (Сантандер)
|2:4
|Осасуна (Памплона)
|03.12.2011
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.11.2011
|46' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|25.10.2011
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Расинг (Сантандер)
|21.09.2011
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|18.09.2011
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Расинг (Сантандер)
|27.08.2011
|1' -69'
|Валенсия (Валенсия)
|4:3
|Расинг (Сантандер)
|44'