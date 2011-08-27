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    Хосе Пикон - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Хосе
    Фамилия Пикон
    Команда Расинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 мая 1988 (34 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -79' Расинг (Сантандер) 2:4 Осасуна (Памплона)
    03.12.2011 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    27.11.2011 46' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:1 Расинг (Сантандер)
    25.10.2011 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:2 Расинг (Сантандер)
    21.09.2011 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:0 Реал (Мадрид)
    18.09.2011 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Расинг (Сантандер)
    27.08.2011 1' -69' Валенсия (Валенсия) 4:3 Расинг (Сантандер)
    44'
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