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    Клебер - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Клебер
    Фамилия Лауде Пинейро
    Команда Эшторил
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 мая 1990 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эшторил 5 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 61' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 Эшторил (Эшторил)
    87'
    28.11.2014 1' -90' Эшторил (Эшторил) 3:3 ПСВ (Эйндховен)
    06.11.2014 1' -73' Динамо (Москва) 1:0 Эшторил (Эшторил)
    23.10.2014 1' -81' Эшторил (Эшторил) 1:2 Динамо (Москва)
    74' 62'
    02.10.2014 46' -90' Эшторил (Эшторил) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    52'
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