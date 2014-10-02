Клебер - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Клебер
|Фамилия
|Лауде Пинейро
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1990 (32 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Клебер
|Фамилия
|Лауде Пинейро
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эшторил
|5
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|61' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Эшторил (Эшторил)
|87'
|28.11.2014
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|3:3
|ПСВ (Эйндховен)
|06.11.2014
|1' -73'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Эшторил (Эшторил)
|23.10.2014
|1' -81'
|Эшторил (Эшторил)
|1:2
|Динамо (Москва)
|74' 62'
|02.10.2014
|46' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|52'