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Акритас Хлоракас
Энтони Лимбомбе
Статистика
€ 350 тыс
Энтони Лимбомбе - статистика
Акритас Хлоракас
15 июля 1994 (32)
#77 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Бельгия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Алмере Сити
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Фейеноорд
6 : 1
27.08.2023
Алмере Сити
1' - 35'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
2 : 1
19.08.2023
Алмере Сити
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Алмере Сити
1 : 4
13.08.2023
Твенте
1' - 68'
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