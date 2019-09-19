Энтони Лимбомбе - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Лимбомбе
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Лимбомбе
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2019
|81' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Витория Гимараеш (Гимараеш)