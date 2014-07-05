Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Кубок 2013/2014 Клубный чемпионат мира 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Германии 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Германия. Кубок 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008