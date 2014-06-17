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    Даниэль ван Бюйтен - статистика

    Защитник
    Имя Даниэль
    Фамилия ван Бюйтен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 1978 (45 лет)
    Рост 197
    Вес 95
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бельгия 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.07.2014 1' -90' Аргентина 1:0 Бельгия
    01.07.2014 1' -90' Бельгия 2:1 США
    26.06.2014 1' -90' Южная Корея 0:1 Бельгия
    22.06.2014 1' -90' Бельгия 1:0 Россия
    17.06.2014 1' -90' Бельгия 2:1 Алжир
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