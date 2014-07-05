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Даниэль ван Бюйтен
Статистика
Даниэль ван Бюйтен - статистика
Завершил карьеру
7 февраля 1978 (48)
#5 | Защитник
197 см | 95 кг
Бельгия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Кубок 2013/2014
Клубный чемпионат мира 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Германии 2013
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Кубок 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Кубок 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бельгия
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
1 : 0
05.07.2014
Бельгия
1' - 90'
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бельгия
2 : 1
01.07.2014
США
1' - 90'
Чемпионат мира, 3 тур
Южная Корея
0 : 1
26.06.2014
Бельгия
1' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
1 : 0
22.06.2014
Россия
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Бельгия
2 : 1
17.06.2014
Алжир
1' - 90'
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