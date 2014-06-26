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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Южная Корея - Бельгия
Южная Корея - Бельгия: обзор матча 26 июня 2014
Южная Корея
26.06.2014, четверг, 23:59
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Бельгия
76'
Я. Вертонген
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Южная Корея - Бельгия
86'
Замена
Э. Азар
️️️️
К. Миральяс
76'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вертонген
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Х. Сон
73'
Замена
К. Бо-Кьюн
️️️️
К. Шин-Вук
65'
59'
Замена
Н. Шадли
️️️️
А. Янузай
58'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Мертенс
49'
Желтая карточка
М. Дембеле
Травма
Х. Юнь-Хо
48'
Замена
Л. Кьюн-Хо
️️️️
Х. Кук-Юн
46'
44'
Красная карточка
С. Дефур
Желтая карточка
Х. Юнь-Хо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
20
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
2
Ли Ён
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Хан Кук-Юн
ОП
16
Ки Сун-Юн
ОП
13
Ку Чжа-Чеол
(К)
ЦП
17
Ли Чхун-Ен
ПП
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
(К)
ЛЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ОП
8
Маруан Феллайни
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Южная Корея
23
Ли Бем-Юн
ВР
1
Чун Сун-Рён
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
6
Хван Сок-Хо
ЦЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
8
Ха Дэ-Сун
ЦП
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
11
Ли Кьюн-Хо
ЦФ
10
Пак Чу-Юн
ЦФ
19
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Бельгия
0
Сэмми Боссут
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
22
Насер Шадли
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Ким Сын-Гю
3
Юн Сук-Йон
20
Хонь Юнь-Хо
19
Ким Юнь-Квон
2
Ли Ён
14
Хан Кук-Юн
16
Ки Сун-Юн
13
Ку Чжа-Чеол
17
Ли Чхун-Ен
7
Сон
9
Ким Шин-Вук
4-2-1-1-2
1
Куртуа
0
Ванден Борре
15
ван Бюйтен
3
Ломбертс
5
Вертонген
19
Дембеле
8
Феллайни
16
Дефур
18
Янузай
14
Мертенс
11
Миральяс
14
Хан Кук-Юн
11
Ли Кьюн-Хо
11
Ли Кьюн-Хо
14
Хан Кук-Юн
9
Ким Шин-Вук
12
Ким Бо-Кьюн
12
Ким Бо-Кьюн
9
Ким Шин-Вук
7
Сон
19
Чжи Донь-Вон
19
Чжи Донь-Вон
7
Сон
18
Янузай
22
Шадли
22
Шадли
18
Янузай
11
Миральяс
10
Азар
10
Азар
11
Миральяс
14
Мертенс
17
Ориги
17
Ориги
14
Мертенс
Остались в запасе
Южная Корея
Бельгия
23
Ли Бем-Юн
ВР
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
6
Хван Сок-Хо
ЦЗ
8
Ха Дэ-Сун
ЦП
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
1
Чун Сун-Рён
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
10
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
0
Сэмми Боссут
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
23
Ли Бем-Юн
ВР
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
6
Хван Сок-Хо
ЦЗ
8
Ха Дэ-Сун
ЦП
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
1
Чун Сун-Рён
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
10
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
0
Сэмми Боссут
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Южная Корея - Бельгия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
3 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Бенджамин Уильямс
(Канберра)
Стадион:
Нео Кимика Арена
Где смотреть матч:
"Россия 1" 1:55 (прямая)
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