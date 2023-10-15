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Деметрис Христофи
Статистика
Деметрис Христофи - статистика
Завершил карьеру
28 сентября 1988 (37), Паралимни
#77 | Нападающий
175 см
Кипр
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кипр
4
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2024, 8 тур
Грузия
4 : 0
15.10.2023
Кипр
1' - 71'
29'
Отбор ЧЕ-2024, 7 тур
Кипр
0 : 4
12.10.2023
Норвегия
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2024, 6 тур
Испания
6 : 0
12.09.2023
Кипр
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2024, 5 тур
Кипр
0 : 3
08.09.2023
Шотландия
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2024, 4 тур
Норвегия
3 : 1
20.06.2023
Кипр
70' - 90'
90'
Отбор ЧЕ-2024, 3 тур
Кипр
1 : 2
17.06.2023
Грузия
78' - 90'
Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
Шотландия
3 : 0
25.03.2023
Кипр
Был в запасе
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