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    Гай Блейз - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Гай
    Фамилия Блейз
    Команда Эксельсиор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 декабря 1980 (42 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.03.2013 Был в запасе Люксембург 0:0 Азербайджан
    16.10.2012 1' -90' Израиль 3:0 Люксембург
    12.10.2012 Был в запасе Люксембург 0:6 Израиль
    11.09.2012 1' -90' Северная Ирландия 1:1 Люксембург
    07.09.2012 1' -90' Люксембург 1:2 Португалия
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