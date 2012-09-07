Гай Блейз - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Гай
|Фамилия
|Блейз
|Команда
|Эксельсиор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1980 (42 года)
|Имя
|Гай
|Фамилия
|Блейз
|Команда
|Эксельсиор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1980 (42 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.03.2013
|Был в запасе
|Люксембург
|0:0
|Азербайджан
|16.10.2012
|1' -90'
|Израиль
|3:0
|Люксембург
|12.10.2012
|Был в запасе
|Люксембург
|0:6
|Израиль
|11.09.2012
|1' -90'
|Северная Ирландия
|1:1
|Люксембург
|07.09.2012
|1' -90'
|Люксембург
|1:2
|Португалия