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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Азербайджан
Люксембург - Азербайджан: обзор матча 22 марта 2013
Люксембург
22.03.2013, пятница, 23:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
0 : 0
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Азербайджан
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
М. Мутш
90'
+3
87'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
Р. Садыгов
71'
Замена
Ч. Озкара
️️️️
П. Фарджад-Азад
Замена
Т. Латерца
️️️️
Д. Да Мота
67'
59'
Замена
В. Надиров
️️️️
В. Джавадов
Желтая карточка
М. Йениш
33'
Желтая карточка
О. Йоахим
19'
15'
Желтая карточка
П. Фарджад-Азад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
8
Пардис Фарджад-Азад
ЦФ
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
0
Гай Блейз
ЦЗ
2
Билли Бернард
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
6
Рене Петерс
ЦП
11
Шарль Левек
ЦП
0
Жилль Беттмер
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Руфат Дадашов
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
0
Чихан Озкара
ЦФ
3-4-3
1
Жубер
4
Хоффманн
5
Шнелл
7
Филлипс
7
Жерсон
3
Йениш
18
Янс
17
Мутш
9
Да Мота
13
Йоахим
11
Бенси
3-2-1-1-2
1
Агаев
18
Медведев
14
Садыгов
0
Абышов
0
Шукуров
14
Садигов
22
Исмаилов
11
Алиев
0
Джавадов
8
Фарджад-Азад
9
Да Мота
14
Латерца
14
Латерца
9
Да Мота
17
Мутш
21
Девилье
21
Девилье
17
Мутш
14
Садыгов
16
Гусейнов
16
Гусейнов
14
Садыгов
0
Джавадов
17
Надиров
17
Надиров
0
Джавадов
8
Фарджад-Азад
0
Озкара
0
Озкара
8
Фарджад-Азад
Остались в запасе
Люксембург
Азербайджан
6
Рене Петерс
ЦП
0
Гай Блейз
ЦЗ
2
Билли Бернард
ЦЗ
12
Марк Обервайс
ВР
11
Шарль Левек
ЦП
0
Жилль Беттмер
ЦП
4
Кевин Мальже
ЦЗ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Руфат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
6
Рене Петерс
ЦП
0
Гай Блейз
ЦЗ
2
Билли Бернард
ЦЗ
12
Марк Обервайс
ВР
11
Шарль Левек
ЦП
0
Жилль Беттмер
ЦП
4
Кевин Мальже
ЦЗ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Руфат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Люксембург - Азербайджан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 0
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Главный судья:
Пэдрейг Саттон
(Клэр)
Стадион:
Жози Бартель
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