Халим Хиланд - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Халим
|Фамилия
|Хиланд
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|85
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Халим
|Фамилия
|Хиланд
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2014
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:2
|Анжи (Махачкала)
|20.02.2014
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Генк (Генк)
|28.11.2013
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Динамо (Киев)
|08.11.2013
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:2
|Генк (Генк)
|24.10.2013
|77' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Рапид (Вена)
|19.09.2013
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|Генк (Генк)