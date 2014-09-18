Иван Крстанович - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Крстанович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1983 (40 лет)
|Рост
|196
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Крстанович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1983 (40 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|89' -90'
|Риека (Риека)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|06.11.2014
|61' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Риека (Риека)
|23.10.2014
|89' -90'
|Риека (Риека)
|3:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|02.10.2014
|82' -90'
|Риека (Риека)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|18.09.2014
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Риека (Риека)
|64'