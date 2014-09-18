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    Иван Крстанович - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Крстанович
    Команда Риека
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 1983 (40 лет)
    Рост 196
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2014 89' -90' Риека (Риека) 2:0 Стандард (Льеж)
    06.11.2014 61' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Риека (Риека)
    23.10.2014 89' -90' Риека (Риека) 3:1 Фейеноорд (Роттердам)
    02.10.2014 82' -90' Риека (Риека) 2:2 Севилья (Севилья)
    18.09.2014 1' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Риека (Риека)
    64'
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