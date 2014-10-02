Морис Брюннер - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Морис
|Фамилия
|Брюннер
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Маннедорф
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1991 (32 года)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Морис
|Фамилия
|Брюннер
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Маннедорф
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1991 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|69' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|Цюрих (Цюрих)
|27.11.2014
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|3:1
|Аполлон (Лимассол)
|06.11.2014
|82' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:1
|Цюрих (Цюрих)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)