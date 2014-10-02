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    Морис Брюннер - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Морис
    Фамилия Брюннер
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Родной город Маннедорф
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 января 1991 (32 года)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 69' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 Цюрих (Цюрих)
    27.11.2014 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 3:1 Аполлон (Лимассол)
    06.11.2014 82' -90' Цюрих (Цюрих) 3:2 Вильярреал (Вильярреал)
    23.10.2014 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 4:1 Цюрих (Цюрих)
    02.10.2014 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
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