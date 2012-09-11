Симоне Баччиокки - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Баччиокки
|Команда
|Ювенес/Догана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1977 (46 лет)
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Баччиокки
|Команда
|Ювенес/Догана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1977 (46 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.03.2013
|57' -90'
|Польша
|5:0
|Сан-Марино
|22.03.2013
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:8
|Англия
|14.11.2012
|Был в запасе
|Черногория
|3:0
|Сан-Марино
|12.10.2012
|83' -90'
|Англия
|5:0
|Сан-Марино
|11.09.2012
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:6
|Черногория