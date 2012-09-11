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    Симоне Баччиокки - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Симоне
    Фамилия Баччиокки
    Команда Ювенес/Догана
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1977 (46 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2013 57' -90' Польша 5:0 Сан-Марино
    22.03.2013 Был в запасе Сан-Марино 0:8 Англия
    14.11.2012 Был в запасе Черногория 3:0 Сан-Марино
    12.10.2012 83' -90' Англия 5:0 Сан-Марино
    11.09.2012 Был в запасе Сан-Марино 0:6 Черногория
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