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    Якуп Миккельсен - статистика

    Имя Якуп
    Фамилия Миккельсен
    Команда ИФ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 августа 1970 (52 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 5 -12 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2011 1' -90' Северная Ирландия 4:0 Фарерские острова
    07.06.2011 1' -90' Фарерские острова 2:0 Эстония
    03.06.2011 1' -90' Фарерские острова 0:2 Словения
    12.10.2010 1' -90' Фарерские острова 1:1 Северная Ирландия
    08.10.2010 1' -90' Словения 5:1 Фарерские острова
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