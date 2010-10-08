Якуп Миккельсен - статистика
|Имя
|Якуп
|Фамилия
|Миккельсен
|Команда
|ИФ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 августа 1970 (52 года)
|Имя
|Якуп
|Фамилия
|Миккельсен
|Команда
|ИФ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 августа 1970 (52 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|5
|-12
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2011
|1' -90'
|Северная Ирландия
|4:0
|Фарерские острова
|07.06.2011
|1' -90'
|Фарерские острова
|2:0
|Эстония
|03.06.2011
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:2
|Словения
|12.10.2010
|1' -90'
|Фарерские острова
|1:1
|Северная Ирландия
|08.10.2010
|1' -90'
|Словения
|5:1
|Фарерские острова