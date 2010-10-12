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Фарерские острова - Северная Ирландия
Фарерские острова - Северная Ирландия: обзор матча 12 октября 2010
Фарерские острова
12.10.2010, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Северная Ирландия
60'
К. Хольст
76'
К. Лафферти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Северная Ирландия
Желтая карточка
С. Дэвис
Замена
А. Хансен
️️️️
К. Хольст
Желтая карточка
А. Хансен
Замена
К. Эванс
️️️️
Н. МакГинн
Замена
А. Хансен
️️️️
С. Самуэльсен
ГОЛ! 1:1!
К. Лафферти
Желтая карточка
А. Грегерсен
Замена
Я. Петерсен
️️️️
Д. Удсен
ГОЛ! 1:0!
К. Хольст
Замена
Д. Хили
️️️️
У. Фини
Желтая карточка
Й. Наес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
0
Якуп Миккельсен
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
13
Даниэль Удсен
ЦП
10
Кристиан Хольст
ЦП
8
Симун Самуэльсен
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
Главный тренер
Брайн Керр
Северная Ирландия
23
Майк Тэйлор
ВР
0
Стивен Крэйган
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Уоррен Фини
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Фарерские острова
0
Юстинус Хансен
ЦП
0
Янн-Инги Петерсен
ЦП
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
Северная Ирландия
13
Корри Эванс
ЦЗ
14
Дэвид Хили
ЦФ
4-4-1-1
0
Миккельсен
22
Якобсен
0
Давидсен
2
Наес
4
Грегерсен
13
Удсен
8
Самуэльсен
7
Беньяминсен
10
Хольст
14
Эдмундссон
11
Элттор
3-2-3-2
23
Тэйлор
6
Бэйрд
5
Эванс
4
Маколи
0
Крэйган
18
Хьюз
7
МакГинн
0
Брант
8
Дэвис
10
Лафферти
0
Фини
13
Удсен
0
Петерсен
0
Петерсен
13
Удсен
8
Самуэльсен
21
Хансен
21
Хансен
8
Самуэльсен
0
Фини
14
Хили
14
Хили
0
Фини
7
МакГинн
13
Эванс
13
Эванс
7
МакГинн
Остались в запасе
Фарерские острова
Северная Ирландия
0
Юстинус Хансен
ЦП
Главный тренер
Брайн Керр
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Остались в запасе
0
Юстинус Хансен
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Брайн Керр
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Статистика матча Фарерские острова - Северная Ирландия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
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Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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