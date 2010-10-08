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Евро-2024
Словения - Фарерские острова
Словения - Фарерские острова: обзор матча 08 октября 2010
Словения
08.10.2010, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 3 тур
5 : 1
Завершен
Фарерские острова
25'
Т. Матавж
36'
Т. Матавж
65'
Т. Матавж
72'
М. Новакович (П)
84'
З. Дедич
90+3'
К. Моуритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Фарерские острова
+3
ГОЛ! 5:1!
К. Моуритсен
ГОЛ! 5:0!
З. Дедич
Замена
Я. Петерсен
️️️️
К. Хольст
Замена
К. Моуритсен
️️️️
Д. Удсен
Замена
З. Дедич
️️️️
М. Новакович
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Новакович
Желтая карточка
Х. Рубексен
ГОЛ! 3:0!
Т. Матавж
Замена
А. Бачинович
️️️️
А. Радосавлевич
Желтая карточка
Ф. Беньяминсен
Замена
А. Кирм
️️️️
В. Бирса
Замена
Х. Элттор
️️️️
Б. Локин
ГОЛ! 2:0!
Т. Матавж
Желтая карточка
Б. Цесар
Желтая карточка
А. Грегерсен
ГОЛ! 1:0!
Т. Матавж
17'
Желтая карточка
Ю. Хансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
18
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
8
Роберт Корен
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Фарерские острова
0
Якуп Миккельсен
ВР
0
Эгил Бо
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
0
Юстинус Хансен
ЦП
14
Боги Локин
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
0
Хендрик Рубексен
ЦФ
Главный тренер
Брайн Керр
Словения
17
Андраж Кирм
ЛП
0
Армин Бачинович
ЦП
14
Златко Дедич
ЦФ
Фарерские острова
0
Янн-Инги Петерсен
ЦП
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
4-3-3
1
Ханданович
13
Йокич
5
Цесар
4
Шулер
2
Бречко
18
Радосавлевич
10
Бирса
8
Корен
23
Матавж
7
Иличич
11
Новакович
3-5-1-1
0
Миккельсен
0
Бо
2
Наес
4
Грегерсен
10
Хольст
0
Хансен
14
Локин
7
Беньяминсен
13
Удсен
14
Эдмундссон
0
Рубексен
10
Бирса
17
Кирм
17
Кирм
10
Бирса
18
Радосавлевич
0
Бачинович
0
Бачинович
18
Радосавлевич
11
Новакович
14
Дедич
14
Дедич
11
Новакович
14
Локин
11
Элттор
11
Элттор
14
Локин
10
Хольст
0
Петерсен
0
Петерсен
10
Хольст
13
Удсен
12
Моуритсен
12
Моуритсен
13
Удсен
Остались в запасе
Словения
Фарерские острова
Главный тренер
Брайн Керр
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Брайн Керр
Статистика матча Словения - Фарерские острова
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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