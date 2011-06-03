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Фарерские острова - Словения
Фарерские острова - Словения: обзор матча 03 июня 2011
Фарерские острова
03.06.2011, пятница, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 7 тур
0 : 2
Завершен
Словения
29'
Т. Матавж
47'
Р. Балдвинссон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Словения
Замена
С. Ольсен
️️️️
Й. Наес
Замена
А. Кирм
️️️️
Т. Матавж
Замена
К. Моуритсен
️️️️
К. Хольст
Желтая карточка
Й. Давидсен
Замена
З. Любиянкич
️️️️
М. Новакович
Замена
М. Маврич
️️️️
В. Бирса
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Балдвинссон
Замена
А. Даниэльсон
️️️️
Д. Удсен
+2
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
ГОЛ! 0:1!
Т. Матавж
Красная карточка
М. Шулер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
0
Якуп Миккельсен
ВР
3
Эйнар Хансен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
Главный тренер
Брайн Керр
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Вальтер Бирса
ЦП
0
Армин Бачинович
ЦП
8
Роберт Корен
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Фарерские острова
6
Суни Ольсен
ЦП
0
Атли Даниэльсон
ЦП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
Словения
22
Матей Маврич
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
3-2-3-1-1
0
Миккельсен
0
Давидсен
15
Балдвинссон
13
Юстинуссен
2
Наес
3
Хансен
10
Хольст
13
Удсен
7
Беньяминсен
14
Эдмундссон
11
Элттор
4-3-3
1
Ханданович
2
Бречко
5
Цесар
4
Шулер
13
Йокич
10
Бирса
0
Бачинович
8
Корен
23
Матавж
7
Иличич
11
Новакович
2
Наес
6
Ольсен
6
Ольсен
2
Наес
13
Удсен
0
Даниэльсон
0
Даниэльсон
13
Удсен
10
Хольст
12
Моуритсен
12
Моуритсен
10
Хольст
10
Бирса
22
Маврич
22
Маврич
10
Бирса
23
Матавж
17
Кирм
17
Кирм
23
Матавж
11
Новакович
9
Любиянкич
9
Любиянкич
11
Новакович
Остались в запасе
Фарерские острова
Словения
Главный тренер
Брайн Керр
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Брайн Керр
Статистика матча Фарерские острова - Словения
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Стадион:
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