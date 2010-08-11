Боги Локин - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Боги
|Фамилия
|Локин
|Команда
|ИФ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1988 (34 года)
|Имя
|Боги
|Фамилия
|Локин
|Команда
|ИФ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.09.2011
|Был в запасе
|Сербия
|3:1
|Фарерские острова
|02.09.2011
|Был в запасе
|Фарерские острова
|0:1
|Италия
|08.10.2010
|1' -41'
|Словения
|5:1
|Фарерские острова
|07.09.2010
|1' -74'
|Италия
|5:0
|Фарерские острова
|11.08.2010
|85' -90'
|Эстония
|2:1
|Фарерские острова