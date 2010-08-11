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    Боги Локин - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Боги
    Фамилия Локин
    Команда ИФ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 октября 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2011 Был в запасе Сербия 3:1 Фарерские острова
    02.09.2011 Был в запасе Фарерские острова 0:1 Италия
    08.10.2010 1' -41' Словения 5:1 Фарерские острова
    07.09.2010 1' -74' Италия 5:0 Фарерские острова
    11.08.2010 85' -90' Эстония 2:1 Фарерские острова
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