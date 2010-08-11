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Эстония - Фарерские острова
Эстония - Фарерские острова: обзор матча 11 августа 2010
Эстония
11.08.2010, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Фарерские острова
90+1'
К. Сааг
90+3'
Р. Пииройа
28'
Й. Эдмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Фарерские острова
ГОЛ! 2:1!
Р. Пииройа
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Сааг
+1
Замена
Б. Локин
️️️️
Я. Петерсен
Замена
А. Пурье
️️️️
С. Пури
Замена
Ю. Хансен
️️️️
С. Самуэльсен
Замена
С. Пост
️️️️
Д. Круглов
Замена
Р. Поульсен
️️️️
Я. Борг
Замена
К. Сааг
️️️️
А. Опер
Желтая карточка
Я. Борг
Желтая карточка
Г. Нильсен
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
ГОЛ! 0:1!
Й. Эдмундссон
Желтая карточка
К. Хольст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
0
Андрес Опер
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
0
Янн-Инги Петерсен
ЦП
8
Симун Самуэльсен
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
0
Якуп Борг
ЦФ
0
Хендрик Рубексен
ЦФ
Главный тренер
Брайн Керр
Эстония
0
Сандер Пост
ЦФ
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Фарерские острова
14
Боги Локин
ЦП
0
Юстинус Хансен
ЦП
0
Рогви Поульсен
ЦП
3-2-3-2
1
Парейко
4
Пииройа
17
Яагер
15
Клаван
5
Круглов
3
Бяренгруб
6
Дмитриев
7
Пури
14
Васильев
9
Кинк
0
Опер
3-4-1-2
1
Нильсен
4
Грегерсен
0
Давидсен
2
Наес
0
Петерсен
8
Самуэльсен
7
Беньяминсен
10
Хольст
14
Эдмундссон
0
Рубексен
0
Борг
5
Круглов
0
Пост
0
Пост
5
Круглов
0
Опер
7
Сааг
7
Сааг
0
Опер
7
Пури
9
Пурье
9
Пурье
7
Пури
0
Петерсен
14
Локин
14
Локин
0
Петерсен
8
Самуэльсен
0
Хансен
0
Хансен
8
Самуэльсен
0
Борг
0
Поульсен
0
Поульсен
0
Борг
Остались в запасе
Эстония
Фарерские острова
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Брайн Керр
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Брайн Керр
Статистика матча Эстония - Фарерские острова
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
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Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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