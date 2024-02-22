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Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Жуан
Новости
€ 1,50 млн
Жуан - новости
Венеция
10 июня 1991 (35)
#15 | Защитник
185 см
Бразилия
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Видео
Игрок «Наполи» ходил босиком по холодной траве «Диего Марадоны», чтобы сдать допинг-тест
2024.02.22 23:58
Фото
«Наполи» бесплатно подписал экс-защитника «Ромы» Жуана
2021.08.19 10:00
«Краснодар», «Локомотив», «Рубин» – претенденты на защитника «Ромы» Жезуса
2020.02.02 20:59
2
Медведев: «Слухи про переход Жуана в «Зенит» не имеют под собой оснований»
2019.10.30 14:33
1
Защитник «Ромы» Жуан может перейти в «Зенит». Игроком интересовался «Спартак»
2019.10.28 21:10
13
«Рома» установила рекорд выигранных верховых единоборств в матче с «Барселоной»
2018.04.11 10:03
1
Жуан за 10 миллионов может перейти из «Ромы» в «Спартак»
2017.08.18 17:04
9
Тотти хотел намеренно промазать с пенальти в своем прощальном матче
2017.06.09 08:33
3
Жуан доволен горячими фанатами «Ромы»
2016.11.09 07:47
Фото
Жуан на правах аренды перешел из «Интера» в «Рому»
2016.07.14 19:28
1
«Рома» купила Жуана Жезуса у «Интера»
2016.07.12 15:39
«Рома» договорилась с «Интером» о приобретении Жуана Жезуса
2016.07.08 13:49
«Спартак» готов заплатить 15 миллионов за Жуана
2016.06.10 16:06
14
«Спартак» хочет приобрести защитника «Интера»
2016.06.09 17:54
9
«Зенит» хочет купить защитника «Интера»
2015.12.24 20:58
3
«Наполи» установил цену на Кальехона
2015.08.20 13:44
1
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Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
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Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
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Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
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В «Родине» объяснили увольнение Диаса
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