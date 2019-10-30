Медведев: «Слухи про переход Жуана в «Зенит» не имеют под собой оснований»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе питерский клуб защитника «Ромы» Жуана.

«Слухи про переход Жуана Жесуса в «Зенит» не имеют под собой оснований. Про трансферы будем говорить, когда откроется трансферное окно», – сказал Медведев.