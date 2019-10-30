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  • Медведев: «Слухи про переход Жуана в «Зенит» не имеют под собой оснований»

Медведев: «Слухи про переход Жуана в «Зенит» не имеют под собой оснований»

30 октября 2019, 14:33
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе питерский клуб защитника «Ромы» Жуана.

«Слухи про переход Жуана Жесуса в «Зенит» не имеют под собой оснований. Про трансферы будем говорить, когда откроется трансферное окно», – сказал Медведев.

  • Ранее стало известно об интересе «Зенита» и «Порту» к Жуану.
  • Интерес к бразильцу есть и в Италии – со стороны «Торино» и идущей в зоне вылета «Сампдории».
  • Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 9 миллионов евро.
  • В 2017 году Жуан мог перейти в «Спартак».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рома Жуан
Комментарии (1)
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Вомбат
1572448392
А где комментарии от постоянной аудитории сериала "Бред про Зенит"?
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