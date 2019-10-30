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    Медведев: «Слухи про переход Жуана в «Зенит» не имеют под собой оснований»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе питерский клуб защитника «Ромы» Жуана.

    «Слухи про переход Жуана Жесуса в «Зенит» не имеют под собой оснований. Про трансферы будем говорить, когда откроется трансферное окно», – сказал Медведев.

    • Ранее стало известно об интересе «Зенита» и «Порту» к Жуану.
    • Интерес к бразильцу есть и в Италии – со стороны «Торино» и идущей в зоне вылета «Сампдории».
    • Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 9 миллионов евро.
    • В 2017 году Жуан мог перейти в «Спартак».

    Источник: «Чемпионат»

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    30.10.2019 14:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7004

      Вомбат 8 часов назад

      А где комментарии от постоянной аудитории сериала "Бред про Зенит"?

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