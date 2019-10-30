Медведев: «Слухи про переход Жуана в «Зенит» не имеют под собой оснований»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе питерский клуб защитника «Ромы» Жуана.
«Слухи про переход Жуана Жесуса в «Зенит» не имеют под собой оснований. Про трансферы будем говорить, когда откроется трансферное окно», – сказал Медведев.
- Ранее стало известно об интересе «Зенита» и «Порту» к Жуану.
- Интерес к бразильцу есть и в Италии – со стороны «Торино» и идущей в зоне вылета «Сампдории».
- Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 9 миллионов евро.
- В 2017 году Жуан мог перейти в «Спартак».
Источник: «Чемпионат»